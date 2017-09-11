(Özel Haber) Özel kolej başörtülü kızın okul kaydını iptal etti

Kayıt öncesinde okula kızlarının başörtülü olduğunu söyleyen aile, sorun yok cevabı almaları üzerine ücreti ödeyerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Ancak okul yönetimi, iddiaya göre okulun açılmasına sayılı günler kala okulun kılık kıyafet yönetmeliğini gerekçe göstererek Vildan Çelik’in okul kaydını iptal ettirdi. Kızlarının mağdur edildiğini belirten aile ise yaşanan bu duruma sert tepki gösterdi.

Göktürk’te faaliyet gösteren özel bir eğitim koleji skandal bir olaya imza attı. Başörtülü olduğunu bilerek Vildan Çelik’in kaydını alan özel kolej, okulların açılmasına sayılı günler kala skandal bir gerekçe ile kaydı iptal ettirdi. İddialara göre, Çelik ailesi, 6’ıncı sınıf öğrencisi kızları Vildan Çelik’i Göktürk’te özel bir koleje yazdırmak istedi. Ancak kızları başörtülü olduğu için okula bu şekilde gelip gelemeyeceğini sordular. Okul yönetiminden, “Başörtülü olmasında sakınca yok. Bu şekilde okula gelebilir” cevabı almaları üzerine gerekli ücreti ödeyerek okul kaydını gerçekleştirdiler. Kıyafet alımı için okulu arayan Çelik ailesi, bir kez daha başörtüsü konusunda sorun olup olmadığını sordu ancak sorun olmadığı yönünde cevap aldı. Bunun üzerine alışverişe hazırlanan aile, özel kolejden gelen “Kızınız başörtülü olduğu için okulumuzun kılık kıyafet yönetmeliğine uygun değildir” mesajıyla şoka uğradı.

Kızlarının mağdur edildiğini belirten baba İlyas Çelik, “Kızımın kaydını yaptık. Yapmadan önce hem ben hem de eşim defalarca kızımın başörtülü olduğunu söyledik. Bize sorun yok dediler. Bizde bunun üzerine kaydını yaptık. Son olarak kızımın kılık kıyafetini temin etmek için okulla görüştük. Bu sırada bize çocuğun başörtülü olması nedeniyle okulun kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmadığını söylediler. Dolayısıyla burada bir haksızlık var. Okulun bunu yapmaya hakkı yok. Biz okul yönetimine, ‘Biz size sormadan çocuk okul açıldığında okula gelseydi kapıdan mı çevirecektiniz’ diye sorduk. Bize ‘Evet geri çevirirdik’ diye cevap verdiler. Ben okulun ödemesini yaptım. Şimdi parayı iade edelim diyorlar. Ama ben para peşinde değilim. Benim çocuğum mağdur oldu. Kızımın psikolojisi altüst oldu. Kılık kıyafet yönetmeliği okullara göre değişiyor mu? Devletin müsaade ettiği bir konuya başkası nasıl müdahale eder. İsteyen istediği gibi mi davranacak. Böyle bir şey olabilir mi?” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan okul yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.