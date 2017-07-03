(Özel haber) Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Beyoğlu’nda, bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan ve ayaklarındaki patenlerin minik tekerlekleri üzerinde tehlike saçarak yolculuk yapan üç gencin, canlarını hiçe saydığı anlar kameraya yansıdı. Gümüşsuyu’ndan Taksim Meydanı’na çıkmak için patenlerini çıkarıp otobüse binmek ya da yürümek yerine halk otobüsüne tutunmayı tercih eden gençlerin, pes dedirten yolculuk sonundaki rahat tavırları ve otobüste bulunanların, gençleri fark etmemiş olması dikkat çekti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu Taksim Meydanı’nda biten yolculuğu ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.