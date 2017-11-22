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22 Kasım 2017 14:43

(Özel Haber) Pendik’te aşırı yüklü kamyon alt geçide takıldı

Pendik’te aşırı yüklü bir kamyon alt geçitten geçtiği sırada köprüye takıldı.

(Özel Haber) Pendik’te aşırı yüklü kamyon alt geçide takıldı

22 Kasım 2017 14:43

Köprüye bağlı elektrik kablosunu da yerinden söken kamyon, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.


Pendik Yakacık’ta meydana gelen olayda aşırı yükleme yapan bir kamyon sürücüsü alt geçitten geçtiği sırada köprüye takıldı. Köprü ve yol arasında sıkışan kamyon elektrik kablosunu da bulunduğu yerden çıkardı. Yerinden çıkan elektrik kablosu yol üzerine düştü. Kamyon sürücüsü ve durumu gören çevredeki vatandaşlar yola düşen kabloyu köprüye sabitlemek için uzun uğraşlar verdi.


Kablonun yola düşmesiyle seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Alt geçidi kullanan bir otobüste kablodan dolayı güçlükle geçebildi. Yaşanan bu anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.




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