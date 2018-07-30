(Özel Haber) Pendik’te lunapark faciası: 1 ölü

Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik’te bulunan bir AVM’de yaşandı. İddiaya göre, lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Y.H., ‘Roket’ adı verilen oyuncağın yanından geçerken bir anda çarpması sonucu ağır yaraladı. Ağır yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.