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30 Temmuz 2018 21:16

(Özel Haber) Pendik’te lunapark faciası: 1 ölü

Pendik’te bir alışveriş merkezinde bulunan lunaparkta oyuncak, 19 yaşındaki lunapark çalışanına çarptı.

(Özel Haber) Pendik’te lunapark faciası: 1 ölü

30 Temmuz 2018 21:16

Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik’te bulunan bir AVM’de yaşandı. İddiaya göre, lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Y.H., ‘Roket’ adı verilen oyuncağın yanından geçerken bir anda çarpması sonucu ağır yaraladı. Ağır yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.




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