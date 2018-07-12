(Özel haber) Recep Kara: “Bu yıl da başpehlivanlığa adayım”

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2004, 2007, 2008 ve 2016’da başpehlivan olan güreşçi Recep Kara 657. Kırkpınar Güreşleri öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kara, Kırkpınar için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyleyerek, “Cumartesi, pazar olmak üzere Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Eksiklerimizi giderdik. İnşallah 2018 başpehlivanlığına adayım. Geçmişte 4 defa başpehlivan oldum. Bu yıl da adayız inşallah emeğimizin karşılığını almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ata sporuna gönül veren herkes Edirne’de Kırkpınar’ı takip etsin”

Kara, Kırkpınar’da yapılacak güreşlerin sonuçlarının sürpriz olacağını söyleyerek, “Her geçen yıl Kırkpınar güreşlerindeki yaş ortalaması gençleşiyor. 70’e yakın başpehlivan arkadaşımız var. En az 30 arkadaşımız kafaya oynuyor. Bu yüksek bir rakam. Biz tecrübemizi konuşturacağız. Gençler gençliğini ortaya koyacak. Böyle harmanlama bir güreş çıkacak ortaya. Bundan önce olduğu gibi bu yıl da kimin başpehlivan olacağını garantisi yok. Gerçekten çok sürpriz. Kıran kırana güreşler oluyor. Biz de izlerken zevk alıyoruz. Geçen sene birinci olan İsmail Balaban’a yenilmiştim. Erken final oldu. Pazar günü de tribünden izleme fırsatım oldu. Gerçekten keyif aldım. Ata sporuna gönül veren gerçekten güreş izlemek isteyen kim varsa Edirne’ye gelsin. Bu kültürü bu mirası Edirne’de Sarayiçi’nde takip etsin” açıklamasını yaptı.

“Hizmeti güreşin yanı sıra yöneticilik yaparak da sürdürüyoruz”

Güreşin yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticilik yaptığını da ifade eden Kara, “Ben aynı zamanda başpehlivanlığın yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde Spor Daire Başkanlığı yapıyorum. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde de başkanım. Başkanı olduğum kulüpte de sporcuyum. Bu da Türkiye’de bir ilk. Şükürler olsun kendi memleketimizde spora hizmet ediyoruz. Hizmete sadece alanda güreşerek değil yöneticilik olarak da devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir’de güzel bir altyapı güreş takımı kurduk. İçinde başpehlivan arkadaşlarımız da var. Ciddi yapılanmaya girdik. İnşallah kurduğumuz kulüp milli takımın rezervini oluşturacak. Toplam 10 branş var. Olimpik olmak üzere. Hizmetlerimiz sürüyor. Hem yöneticilik hem güreş ikisi bir arada gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Ata sporu güreşte ciddi ses getireceğiz”

Başpehlivan Kara, Ordu’da güreş altyapısına verilen öneme de değinerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Şu anda görev yaptığım Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’ın çok ciddi destekleri var. Özellikle spora ve amatör branşlara. Bu destekle inşallah önümüzdeki yıllarda Ordu’nun adından sık sık söz edilecek. En son Akdeniz Oyunları’nda +78 kilogramda Kayra Sayit altın madalya kazandı. Macaristan’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Ordu Büyükşehir sporcuları bir altın bir gümüş bir bronz madalya kazandı. Bundan sonraki başarılar da bizi inşallah 2020 ve 2024 Olimpiyatları’na iyi bir sporcu kafilesi ile gitme olanağımız olacak. Bunları altyapıdan yetiştireceğiz. Öz evlatlarımız olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye bu alanda özellikle ata sporu güreşte ciddi yapılanmayla ses getireceğiz.”