(Özel haber) Sampaoli'nin avukatı İstanbul'da

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yerine gelmesi için düşünülen ilk isim olan Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, sarı-lacivertli kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Barredes'in yönetimle yapacağı görüşme sonrasında Arjantinli teknik adamla ilgili son karar verilecek.

Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok isim konuşulan Fenerbahçe'de gündeme bir anda Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli geldi. Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, sarı-lacivertli kulüple görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Leonardo Jardim ve Laurent Blanc ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine rotayı Sampaoli'ye çeviren Fenerbahçe, çarşamba günü İstanbul'a gelen Barredes ile görüşmeleri derbinin ardından sonuçlandırmak istiyor.

"Barredes gittiyse, o iş bitmiştir"

Şili'nin başında 2 kez Copa Amerika'yı kazanmayı başaran ve son Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Arjantinli teknik direktörün, Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu iddia edilirken, Şili'nin La Tercera gazetesinin muhabiri Christian Rodrigues, Sampaoli'nin menajerinin olmadığının altını çizerek, "Barredes eğer bir yere gidiyorsa, sadece detayları konuşmak için gidiyordur. O gittiyse, bu iş bitmiştir" açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe'yi çalıştırmaktan mutluluk duyar"

Arjantinli teknik direktörün basın sözcülüğünü yapan Veronica Brunati, Sampaoli'nin sarı-lacivertli takımla anlaşmaya çok yakın olduğunu söylerken, "Şu anda görüşme halindeler" ifadelerini kullandı. Sampaoli'ye en yakın isimlerden birisi olan Zequi Scher ise, "Resmi bir açıklamada bulunamam çünkü böyle bir yetkim yok. Ancak Sampaoli, Fenerbahçe'yi çalıştırmaktan mutluluk duyacaktır" dedi.