Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’da Alba Blaj ile mücadele edecek. Final-Four öncesinde yapılan medya gününde sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncusu Seda Aslanyürek, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Aslanyürek, “Sezonun bitiminden 3 gibi bir çalışma dönemimiz oldu. Artık sona yaklaştık. İnşallah hafta sonu iki Türk takımı olarak voleybol şöleni izletiriz. İnşallah finale kalırız. Kim daha iyi, güçlü bir şekilde sahada kalırsa kupayı alacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber varımızı yoğumuzu ortaya koyup, en iyi performansımızı sergileyeceğiz. Hedef öncelikle ilk maçımızı kazanmak” diye konuştu.