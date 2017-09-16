(Özel haber) Semt pazarlarında tezgahtarlıktan dünya ikinciliğine

Askere gittikten 6 ay sonra verilen iş göremez raporuyla umutları yıkılan sporcu, azmiyle Muay Thai branşında Türkiye’ye dünya ikinciliği getirmeyi başararak herkese örnek oldu.

Arkadaşlarının tavsiyesi ile 2 yıl önce spora başlayan 21 yaşındaki Zubeyr Barın, gündüz pazara, akşam spor salonuna koşarak Muay Thai branşında Türkiye’ye dünya ikinciliği getirmeyi başardı. Gaziosmanpaşa’da yaşayan ve 7 kardeş olan Siirtli Zubeyr, küçük yaşlardan itibaren ailesiyle semt pazarlarında meyve, sebze satmaya başladı. Arkadaşlarını ayırmak için karıştığı bir kavgada 7 yerinden bıçaklanan Barın, haftalarca yoğun bakımda kalırken, vücudunun birçok yeri ciddi hasar gördü. Aldığı darbeler nedeniyle parmaklarını dik tutamayan Barın, başvurduğu işlerde de kabul edilmedi. Çaldığı kapılar yüzüne kapanan başarılı sporcu, daha sonra askere gitti. Askerde geçen yaklaşık 6 aydan sonra iddiaya göre, kendisine verilen iş göremez raporuysa bütün umutlarını yıktı. Askerliğe devam edemeyeceğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan Barın, dünya şampiyonu olmayı hedefledi.

“Şampiyon 2 kilo domates verir misin?”

Başına gelen olumsuzluklara rağmen yumruklarıyla hayata meydan okuyan başarılı sporcu sabah erkenden ailesiyle birlikte semt pazarlarına çalışmaya gitti. Pazarcı arkadaşlarının “Şampiyon” diye seslendiği Barın, iş sonrası ise antrenman yapmaya koştu. Barın, zorlu hayatında her gün bir semt pazarında tezgah açıp, domates, salatalıkları satmaya çabalarken, aklı da hep “Aşkla yapıyorum” dediği sporundaydı. Genç sporcu, zamanla kendisini tanıyan müşterilerin meyve sebze isterken “Şampiyon 2 kilo domates verir misin? ” diye hitap ettiğini söyledi.

Semt pazarlarından dünya şampiyonalarına uzanan yolculuk

Spora başlamasının ardından kısa zaman geçmesine rağmen başarılı sporcu, Muay Thai branşında kısa sürede pek çok başarıya imza atarak milli bir sporcu oldu. Eğitimine ise dışarıdan devam eden başarılı genç, semt pazarlarından dünya şampiyonalarına uzanan azim dolu hikayesiyle de herkese örnek oldu. Azimli sporcu, Türkiye şampiyonluğu kazanıp Belarus’ta düzenlenen Muay Thai Büyükler A/B klasman Dünya Şampiyonası’nda 2’ncilik elde ederek Türk bayrağını dalgalandırmayı başardı. Yarışmalarda Türkiye’nin gururu olan Barın, ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için hala pazarlarda çalışmaya devam ediyor. Rakipleri sabah akşam antrenman yaparken, pazardan kalan kısıtlı zamanlarda antrenmanlara katılmaya çalışan sporcu, buna rağmen asla vazgeçmeyerek rakiplerini nakavt etmeyi başarıyor. Başarılı genç, spora daha fazla zaman ayırarak yeni şampiyonluklara koşmak için maddi ve manevi destek bekliyor.

“Pazardan spora gidiyorum”

Rakiplerinin tüm zamanını spor salonlarında geçirdiğini, kendisinin ise ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden azimli sporcu Zubeyr Barın, “10 yaşımdan beri pazarda çalışıyorum. Bazı pazarlarda sebze bazı pazarlarda meyve satıyoruz. Saat 9’da çıkıyorum pazardan spora gidiyorum. Hem pazarcılık hem de spor yapmam birçok arkadaşlarıma örnek oldu. Onlar da bunu görünce spora başladılar. Beni tanıyan bazı müşterilerim ‘Şampiyon bana 2 kilo domates verir misin’ diyor. Bende tabi neden vermeyeyim diyorum. Domates, badem veriyorum. Askere gideceğim dedim o zaman bıçaklanmıştım. Ondan sonra askere gittim, askerden belli bir süre sonra bana elverişsiz raporu verdiler. Çürük aldım, bu benim çok gücüme gitti. Tekrar spora başlamak istedim. Önümüzdeki sene dünya şampiyonu olacağım, hedefim o, buna inanıyorum” dedi.

“Spor bir aşktır ve ben bunu aşkla yapıyorum”

Hem çalışıp hem de ağır antrenmanları yapmanın kolay olmadığını dile getiren azimli sporcu Barın, “Tabi ki de zor oluyor, herkes için olur. Hatta bazen arkadaşlarıma söylüyorum ‘ya gidilir mi, o eziyet çekilir mi?’ diyorlar. Ama spor bir aşktır ve ben bunu aşkla yapıyorum, sporu seviyorum. Başka yapabileceğim bir iş yok, zaten sakat olduğumdan dolayı iş vermiyorlar. Sabah 5-6 gibi pazara gidiyorum, 8 buçuk gibi bırakıyorum, geliyorum, spor yapıyorum. Keyfimden gitmiyorum pazara, ekmek parası oda güzel iyi bir iş ama spor benim için daha önemli. Sonuçta ülkemizi temsil ediyoruz, bu gurur verici bir şey. Yani sporda daha başarılı olmam için maddi, manevi daha iyi destek görmem gerekiyor. Böylece ülkemize daha fazla madalya getireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Ağabeyi maddi durumu olmadığı için pazara götürüyor”

Barın’ın semt pazarlarında çalışmasına rağmen dünya çapında başarılara ulaşmasının önemine dikkat çeken hocası ve Muay Thai Milli Takım antrenörü Yılmaz Çeken, “Özel bir yetenek, öyle olmasa zaten ikisini bir arada yapamaz, imkansızı başarıyor. Sabah 6’da kalkıp akşam 8 buçuğa kadar pazarda çalışıp gelip 10’a kadar spor yapıyor. Bu yaptığı sporla da dünya ikincisi, Türkiye şampiyonu oldu. Ağabeyi maddi durumu olmadığı için pazara götürüyor, çalıştırıyor. Pazarda müşteriler dalga geçiyor “Şampiyon oradan 2 kilo domates, 1 kilo elma diye bu sizce çok mu etik? 7 yerinden yaralandı, boynunda bıçak izi, kolunda pazısı yaralanmış, 60 santim bağırsağı alınmış. 5-6 ay askerlik yaptı, sonunda bir gün baktım ağlayarak kulübe geldi. ‘Hocam askere gittim, 5-6 ay sonra sen şunu sıkamıyorsun, şunu tutamıyorsun’ diye çürük raporu verip göndermişler. Çocuk da ben kendime, ülkeme yararlı bir insan olduğumu ispatlayacağım aileme, herkese, arkadaşlarıma ben çürük değilim diye serzenişte bulundu. Türkiye’de 2 tane A klas dünya ikincisi var bir tanesi Zubeyr Barın” diye konuştu.

“Hayallerinin peşinden koşan bir insan”

Başarılı sporcunun pazarda birlikte çalıştığı arkadaşlarından Selami Zengin, “Kendi hayallerinin peşinden koşan bir insan Zubeyr, çünkü burada hem pazarda bizimle beraber çalışıyor hem pazardan sonra salona gidiyor. Bir iki saat de orada çalışıyor. Hayallerinin peşinde koşuyor aslında çok güzel bir şey. Etrafındaki insanlara da örnek oluyor. Aslında imkansız diye bir şey yoktur bence onun peşinde koşuyor. İstediği yolun peşinde koşması kadar güzel bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Zubeyr Barın’ın başarıları

Şehit Polis Fethi Sekin Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda birincilik, 2017

Belarus’un Minsk kentinde düzenlenen Muaythai Büyükler A/B klasman Dünya Şampiyonası’nda A klasmanda 2’incilik.

Başarılı sporcu, 14-22 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.