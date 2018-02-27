Daha ummadığımız nice penaltılar aldık" dedi.

Adana Demirspor’un başarılı savunma oyuncusu Sezer Özmen, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Adana’da alınan İstanbulspor galibiyetine attığı gol ile ayrıca katkı veren Sezer Özmen, zorlu bir rakip karşısında mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bu maçı kesin kazanmak lazımdı. Takım olarak başka düşüncemiz yoktu. Alınan mağlubiyetlerden sonra karşımızda bu ligde en iyi futbol oynayan takımlardan biri vardı. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakibin de zorluğu bizi mücadeleye itti. Sonunda da haklı galibiyet ve bu galibiyette de payım ayrıca bir gol ile oldu" şeklinde konuştu.

"Bizim 23 haftadır canımız yanıyor"

Özmen, mücadelenin 82. dakikasında takım arkadaşı Tambe’nin kazandığı penaltı ile ilgili İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın eleştirilerine cevap vererek, "Maçın başında Yiğitcan abiye çalınan penaltıya bakarım. Bize verilen penaltıya bakarım. Oğuzhan’ın 42. dakikada yüzde yüz penaltısını vermeyip o pozisyona penaltı kararı geldi. Onlara verilmiş olsaydı neden verildi olacaktı. Penaltılar verilmiyor aynı şeyleri fazlasıyla yaşadık. Bizim 23 haftadır canımız yanıyor. Daha nice ummadığımız penaltılar aldık. Saygı duyarım normaldir. İstanbulspor kazanmaya gelmişti mağlubiyet alınca gerçekten büyük üzüntü içerisine girdiler. Mağlubiyeti biz alsaydık İstanbulspor’dan daha fazla üzülürdük. Yetenekli bir takım ve ligi iyi bilen bir takım. Takım olmayı başarmışlar. Önümüzde mücadele etmemiz gereken 10 maç daha var" ifadelerini kullandı.

"Çok şükür sakatlıksız atlattık"

Mücadelenin hava şartları sebebiyle iki günde tamamlanmasının kendileri için faydalı olmadığını ifade eden Özmen, "Faydalı oldu diyemeyiz. Aynı şey İstanbulspor için de geçerli. İstekli başladık ve mağlubiyetle başlayıp sonradan beraberliği yakalasaydık evet bizim için iyi oldu diyebilirdik. Hava şartları maçın oynanmasına izin vermedi. O zaman maçın oynanması pek iyi değildi. Skor geçicidir, önemli olan sağlık. Çok şükür herhangi bir sakatlık olmadan atlattık" açıklamasını yaptı.

"Hakemler hata yapabilir yeter ki kurdukları iletişim düzgün olsun"

25 yaşındaki savunma oyuncusu, hakemlerin futbolcularla iletişiminin iyi olmasının önemli olduğunu dile getirerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Öncelikle biz futbolcular karşımızdakinin de de bir insan olduğunu unutmamalıyız. Sahadaki en yetkili kişi olması hakemlerin hiç hata yapmayacağı anlamına gelmiyor. Kendimiz de pozisyonlarımızda hata yapabiliyoruz. Hakemlerin hata yapmadığı yerlerde onları eleştirmenin pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan hakemin oyuncularla iletişimi sağlıklı bir biçimde sağlayabilmesi. Hakem Özgür Yankaya, bize İstanbulspor maçının ilk günü her fırsatta havanın fazla bastırmasıyla birlikte görüşünü söyledi. Hakemler hata yapabilir yeter ki iletişim düzgün olsun."