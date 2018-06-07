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07 Haziran 2018 10:01

(Özel Haber) Şile Kalesi’nin gün batımıyla oluşturduğu manzara havadan görüntülendi

Şile Limanı’nın hemen yanındaki kayalığın üzerinde Cenevizliler tarafından gözetleme amacıyla yapılan kale havadan görüntülendi.

(Özel Haber) Şile Kalesi’nin gün batımıyla oluşturduğu manzara havadan görüntülendi

07 Haziran 2018 10:01

Kale , gün batımı ve martıların eşlik etmesiyle seyrine doyum olmayan bir manzara oluştu.


Şile’de "Ocaklı Ada Kalesi" olarak da bilinen ve Cenevizlilerden kalan 2000 yıllık tarihi Şile Kalesi ile ilgili definecilerin büyük bir hazine bulunduğu söylentileri üzerine tahribat yaptığı ve tamamen yıkılmak üzere olduğu iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınmıştı. Kalenin son durumu ve gün batımı ile oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Ziyaretçilerin uğrak noktası olan Şile Kalesi ve martıların da kaleye eşlik etmesi kendine hayran bıraktı. Gün batımının da seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturması ile adeta tabloları andıran bir görüntü oluştu.




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