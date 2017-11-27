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27 Kasım 2017 09:18

(Özel haber) Silivri’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Silivri’de bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

(Özel haber) Silivri’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

27 Kasım 2017 09:18

Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kaza, bu gece yarısı Silivri-Büyükçavuşlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde Ferit İ. ve Özver A.’nın bulunduğu özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine Silivri ve Tekirdağ itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkarılarak, olay yerinde bekleyen ambulansla Çerkezköy’de özel bir hastaneye kaldırıldı.


Araç trafiğine bir süre kapanan yol, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.




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