(Özel haber) Silivri’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bu gece yarısı Silivri-Büyükçavuşlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde Ferit İ. ve Özver A.’nın bulunduğu özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine Silivri ve Tekirdağ itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkarılarak, olay yerinde bekleyen ambulansla Çerkezköy’de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Araç trafiğine bir süre kapanan yol, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.