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09 Haziran 2018 11:55

(Özel Haber) Silivrili öğretmenlerden anlamlı çalışma

Silivri Piri Mehmet Paşa Okulunda görev yapan Birgül Mengüllüoğlu ve Nimet Kaya Özen adlı öğretmenler, engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek adına caddeye renkli şemsiyeler asarak farkındalık oluşturdu.

(Özel Haber) Silivrili öğretmenlerden anlamlı çalışma

09 Haziran 2018 11:55

Yapılan çalışma vatandaşlar tarafından ilgi ve takdirle karşılandı.


Silivri Piri Mehmet Paşa Okulu Müdür Yardımcısı Nimet Kaya Özen ve okulun özel eğitim sınıfı öğretmeni Birgül Mengüllüoğlu, Silivri Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki ağaçlara ve elektrik direklerine renkli şemsiyeler asarak engelli bireylere dikkat çekmek adına farkındalık oluşturdu. Öğretmen Birgül Mengüllüoğlu, “Engelli denilince insanlar hep vicdani noktaya bakıyor gibi, acıma gibi, lütuf verme gibi bir davranışımız var ama insanların ne kadar farkındayız, haklarına ne kadar önem veriyoruz biraz da ona dikkat çekmek adına gerçekleştirdiğimiz bir proje bu. Ulusal etkinlik kapsamında ’Bir nefeste sen ver’ isimli başlattığımız bir yıl sürecek olan projemizin etkinliği. Buradaki amacımız cadde üzerine küçük tabelalar yerleştirdik, insanlara engelli bireylerin hayatta var olduklarını, bizim birlikte yaşadığımızı ve bunu artık aşmamız gerektiğini göstermek için başlattığımız bir proje. Hiç kimseden yardım, bağış gibi şeyle talep etmiyoruz sadece insanların biraz daha duyarlık ve biraz daha farkındalık. Hiçbirimiz aynı değiliz, farklıyız ama eşitiz ve hep birlikte rengarengiz” dedi.


Silivri Piri Mehmet Paşa Okulu Müdür Yardımcısı Nimet Kaya Özen ise, “Biz, bir nefeste sen ver projesi kapsamında insanlarda farkındalığı oluşturabilmek için balonlar aldık, rehber öğretmenlerimiz ve özel eğitim öğretmenlerimizle birlikte esnafları ziyaret ettik. Farkındalık oluşturma adına sohbetler ettik. Bir nefeste siz verin diyerek balonları uzattık, balonları şişirdiler. O balonları da uçlarına küçük notlar asarak Silivri sahilinden gökyüzüne bıraktık” dedi.




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