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13 Eylül 2017 10:02

(Özel haber) Sokak hayvanları için mini restoran oluşturdu

Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’nde restoran işletmeciliği yapan Selçuk Kıroğlu, iş yerinin yanına sokak hayvanları için mini restoran açtı.

(Özel haber) Sokak hayvanları için mini restoran oluşturdu

13 Eylül 2017 10:02


Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’nde restoran işletmeciliği yapan Selçuk Kıroğlu, sokak hayvanlarının rahatça beslenmelerini sağlamak için ‘Üsküp Animal’s Restaurant’ ismini verdiği mini restoran açtı. İş yerinin yanında kurduğu küçük kulübeye günün çeşitli saatlerinde mama bırakan Kıroğlu, sokak hayvanlarına sahip çıktı. Kıroğlu’nun cadde üzerine sokak hayvanları için kurduğu mini restoran vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Yaptığı açıklamada hayvanları çok sevdiğini belirten Selçuk Kıroğlu, “Hayvanlar bizim içimizde. Ağaçlar nasılsa, insanlar nasılsa hayvanlarla birlikte yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Onlara böyle bir kolaylık sağlamak istedim. Restoran işlettiğimden dolayı etrafımızda sürekli sokak hayvanları oluyor. Onlar da aç kalıyor, barınacak yere ihtiyaç duyuyorlar. Onlar da bir can sonuçta, bu şekilde bir çözüm üretmeye çalıştım. Çevreden aldığım tepkiler çok güzel, böyle hem eğleniyoruz hem de bir şeyler yapmanın gururunu yaşıyorum. Çok keyifli bir şey, doğadaki hayvanlara bu şekilde yardımcı olabilmek çok mutlu etti beni. Mutluyum, onlar yemeklerini yiyorlar, ben de bir şeylere sebep oldum. Aslında herkese bir örnek teşkil etmeli bence, çünkü sokak hayvanları, minik dostlarımız sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Sonuçta birçok şeye muhtaçlar” dedi.




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