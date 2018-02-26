Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 08:39

(Özel Haber) Sultangazi’de mahalleliyi canından bezdiren oto hırsızı kameralara yakalandı

Sultangazi’de bir mahalleye dadanan oto hırsızı mahalledeki neredeyse bütün araçların camlarını patlatarak soydu.

(Özel Haber) Sultangazi’de mahalleliyi canından bezdiren oto hırsızı kameralara yakalandı

26 Şubat 2018 08:39

Mahalle sakinlerini canından bezdiren hırsızın araçları tek tek kontrol etmesi ve sonra soygun anı kameralara yansıdı.


Olay, saat 03.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesinde geçtiğimiz ay meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye dadanan bir oto hırsızı mahallede bütün araçları hedef aldı. Sadece araçların içerisinde bulunan elektronik sisteme ait parçaları çalan hırsız mahalleliyi canından bezdirdi. Araçların camlarını kırarak hırsızlık yapan şahıs yakalanamazken, hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak üzerine spor bir araçla gelen şüpheli önce araçtan iniyor sonra çevredeki araçları kontrol etmeye başlıyor. Araçları teker teker kontrol eden şüpheli kendi yöntemiyle aracın arka camını patlattıktan sonra araç içerisinde elektronik parçaları çalıyor. Ardından farklı araçlara yönelen hırsızı fark eden olmazken sokak içerisinde rahat tavırlar sergileyen hırsız bu kadarına da pes dedirtiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
7
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç