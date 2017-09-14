Ağır yaralanan genç işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanında ise gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirlendi.

Eyüp ilçesi Alibeyköy semtinde özel inşaat firması tarafından yapılan binada korkunç bir kaza meydana geldi. Suriye uyruklu 21 yaşındaki Bahaaeddin Shıhan isimli inşaat işçisi, henüz dış cephesi tuğla ile örülmemiş ve iskelesi olmayan inşaatın 7’inci katından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Suriyeli genç işçinin yardımına vatandaşlar koştu. Sıhhan’ın durumunun ağır olduğunu gören vatandaşlar, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan inşaat işçisi Sıhhan’ı hastaneye kaldırdı. Suriyeli işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağılık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen emniyet ekipleri inşaat alanında inceleme yaptı. Bu arada inşaat alanında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı ve inşaatın dış cephesinde iskele kurulmadığı görüldü.