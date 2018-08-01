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01 Ağustos 2018 16:59

(Özel haber) Taha Akgül: "Rakip tanımıyorum"

Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, serbest güreşte de ağır sıklette de rakip tanımadığını söyledi.

(Özel haber) Taha Akgül:

01 Ağustos 2018 16:59


Kariyerinde pek çok madalyası bulunan milli güreşçi Taha Akgül, 22-28 Ekim’de Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi ikili çalışmalarını yapmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Bu seyahati öncesinde başarılı güreşçi ve antrenörü Abdullah Çakmar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.



Abdullah Çakmak: "Dünya Şampiyonası’nda 3. altın madalyamızı almak istiyoruz"


Dünya Şampiyonası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde 18 günlük kamp programları olduğunu belirten Abdullah Çakmak, "Taha’nın Türkiye’de partner olacağı bir güreşçi maalesef yok, bu yüzden ABD’li Kyle Frederick Snyder ile birlikte ikili çalışmalarımızı yapmak istiyoruz. 2017 Avrupa Şampiyonası’ndan önce de gitmiştik ve bu kamp bizim için çok olumlu olmuştu. 2018 Dünya Şampiyonası’nda 3. altın madalyamızı almak istiyoruz. Taha burnundan bir operasyon geçirdi. Daha önce Bolu’da 10 günlük bir kamp gerçekleştirmiştik. Orada koşu antrenmanlarını gerçekleştirdik, minder antrenmanlarımız da eksiklikler kaldı. Teknik ve güreş antrenmanlarımızı yapıp eksiklerimizi gidermek istiyoruz” diye konuştu.



Taha Akgül:"Serbest güreşte de ağır siklette de rakip tanımıyorum"


Avrupa Şampiyonası’ndan öncede ABD’li Kyle Frederick Snyder ile antrenmanlar yaptıklarını hatırlatan Taha Akgül, "Amerika’ya Snyder ile kamp yapmak için gidiyoruz. Bu çalışmalarımızın sonunda Snyder 97 kiloda ben de 125 kiloda Avrupa şampiyonu olmuştum. Beraber önemli bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Dünya Şampiyonası’ndan önce de böyle bir kampım bize faydalı olacağını düşündük o yüzden tekrar Amerika’ya gidip, orada çalışma isteğinde bulunduk. Türkiye’de partner sıkıntım var, bu sıkıntıyı da böyle ikili kamplarla halletmeye çalışıyoruz. Amerika dönüşü Eylül ayının başında Azerbaycan kampı da gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Dünya Şampiyonası’nda üçüncü kez altın madalyaya uzanabilmek. Geçtiğimiz sene talihsiz bir olay yaşamıştım, son 20 saniye kala kaybettim. Bir daha bu tarz talihsizlikler yaşamamak için var gücümüzle çalışacağız. Bizim karşımızı kim çıkarsa çıksın umrumuzda değil, ülke hiç fark etmiyor. Yaptığım mücadelelerde rakiplerimi küçümsemiyorum, her rakibe aynı konsantrasyon ile mücadele ediyorum. Serbest güreşte de ağır sıklette de rakip tanımıyorum. Halkımız bizim için dua etsin, güreş gibi başarılı olduğumuz sporlara da destek versinler Dünya Şampiyonası 22 ekimde başlıyor, 28 Ekim’e kadar sürüyor. Herkesten destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.




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