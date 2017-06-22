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22 Haziran 2017 10:29

(Özel Haber) Taksim Meydanı’nda ibretlik görüntü

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir gencin içler acısı hali yürekleri sızlattı.

(Özel Haber) Taksim Meydanı’nda ibretlik görüntü

22 Haziran 2017 10:29

Sağlık ve polis ekipleri ile vatandaşların müdahale ettiği genç, yüzü suyla yıkanarak ayıltılmaya çalışıldı.


İstanbul’da yaşanan uyuşturucu madde krizlerine bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu Taksim Meydanı’nda kaydedilen görüntülerde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin hali yürekleri sızlattı. İçler acısı hali kameraya yansıyan genç, binlerce vatandaşın ortasında sızdı. Kendisini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genci ayıltmaya çalıştı. Sızdığı yerden kaldırılan genç, ayakta bile durmakta zorlandı. Bunun üzerine genç, yüzüne su vurularak ayıltılmaya çalışıldı. Vatandaşların da kendisiyle konuştuğu genç, ayılınca bir süre sonra kalkarak uzaklaştı.




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