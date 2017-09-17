Renkli görüntülerin yaşandığı meydanda, çevredeki vatandaşlar da ‘evet’ yanıtıyla birlikte çember oluşturarak çifti coşkuyla alkışladı.

Ramazan Toğuç adlı genç, kız arkadaşı Aynur Çetin’e Taksim Cumhuriyet anıtının önünde evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşı ve adının baş harflerini çiçeklerden yaptığı kalp içine yazan Ramazan Toğuç, anıtın etrafını da balonlarla süsledi.

İki arkadaşının yardımıyla “Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?” pankartı açtıran Toğuç, anıtın önünde önceden randevulaştığı kız arkadaşını beklemeye başladı. Bu ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlarda anıtın önünde halka oluşturdu.

Aynur Çetin’in alana gelmesiyle birlikte kız arkadaşına kırmızı gül uzatan ve önünde diz çözen Toğuç, yüzüğü cebinden çıkararak, “Bir ömür benimle var mısın? Benimle evlenir misin?” diye sordu. Aynur Çetin’in teklifi kabul etmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar çifti coşkuyla alkışladı.

Batman’dan İstanbul’a geldiğini ve mantolama işi yaptığını söyleyen Ramazan Toğuç, “Özellikle Taksim’i seçtim. Daha güzel buldum. Kalabalık bir ortam” dedi. Aynur Çetin ise “Çok mutluyum, hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu” diye konuştu.