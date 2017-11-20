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20 Kasım 2017 09:23

(Özel Haber) Taksim’de uyuşturucu maddenin etkisindeki genç yere yığıldı

Beyoğlu’nda uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen genç yere yığıldı.

(Özel Haber) Taksim’de uyuşturucu maddenin etkisindeki genç yere yığıldı

20 Kasım 2017 09:23

Vatandaşlar genci başından su dökerek ayıltmaya çalıştı.


İstanbul’da kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen gençlerin ibretlik hallerine bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu Taksim Meydanı’nda uyuşturucu maddenin etkisiyle adeta “zombi” gibi dolaşan genç, yürekleri sızlattı. Genç yürüdükten bir süre sonra yere düştü. Vatandaşlar, kendinden geçen genci başından aşağıya su dökerek ayıltmaya çalıştı. Bir vatandaş ise ayakkabısını yerde baygın halde yatan gencin başının altına koydu. Dakikalarca gencin yüzünü su ile yıkayan vatandaşlar, onu ayıltmaya çalıştı. Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde ve Taksim Cumhuriyet Alt Geçidi’nde ise uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçerek yol kenarına sızan gençler yürekleri burktu.




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