(Özel haber) Tarihi köprüdeki restorasyona polis baskını

Restorasyon görevlileri polis baskını karşısında şok olurken, restorasyon görevlilerinin evraklarını inceleyen polis herhangi bir işlem yapmadan köprüden ayrıldı.

Beylikdüzü’nde bulunan Kapı Ağası Köprüsü’nde restorasyon çalışması yürüten görevlileri iddiaya göre define avcısı sanan vatandaşlar polisi aradı. Köprünün restoresini gerçekleştiren görevliler, polis ekiplerinin kazı alanına gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Polisler, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Anıtlar Kurulunun izniyle köprüyü restore ettiklerini söyleyen görevlilerin belgelerini inceledi. Köprünün altını kazan kişilerin İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde çalışmalarını sürdüren restorasyon görevlileri olduğunu tespit eden polisler, işlem yapmadan köprüden ayrıldı.

Öte yandan köprüde dün başlayan çalışmalar kapsamında köprünün yol ile bağlantısı sağlanarak, ışıklandırma yapılacak. 4 görevlinin taş köprüde yürüttüğü çalışmalar yaklaşık 1 hafta sürecek.