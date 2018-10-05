(Özel Haber) Tek yumrukla devirip cep telefonunu gasp ettiler

Sultangazi'de 5 şahıs, sigara isteme bahanesiyle bir kişiyi önce dövüp, sonra gasp etti. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 29 Eylül günü Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cuma P. (23) işten çıkıp evine gittiği sırada 5 kişi önünü keserek sigara istedi. Cuma P., sigarası olmadığını söylemesi üzerine E.Ç. (18) tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Cuma P.'yi diğer şüpheliler yerde tekmelemeye başladı. Şüphelilerden Y.D. (18), bu sırada Cuma P.'nin cep telefonunu ve bir miktar parasını gasp etti. Olayın ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar aldığı darbelerle yaralanan Cuma P.'nin yanına gelerek durumu polise bildirdi. İhbarı alan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şahısların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Zanlılar, Şüpheliler, 3 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde çaldıkları telefonu Sultangazi'deki bir telefon mağazasına sattığını itiraf etmesi üzerine polis, bahse konu telefoncuya giderek telefonu satın alan şahsı yakaladı. Şüpheliler E.Ç., Y.D., M.B. (17), E.G. (17) ve Ş.E. (17) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.