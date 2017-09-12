Yaşanan kaza anı ise önünde seyreden başka bir otomobildeki vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şile otoyolunda akan trafiğe aldırış etmeyerek düğün konvoyunda ‘Drift’ yapmaya çalışan iki trafik magandasından biri, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Trafikte korku dolu anlara sebebiyet veren sürücünün bariyerlere çarpmasının ardından araçlarından inen vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Maganda sürücünün yaşadığı korku dolu anlar ise önünde seyir halinde bulunan araçtaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, akan trafikte seyreden iki sürücüden biri önce aracıyla ‘Drift’ yapmaya çalışıyor. Daha sonra ise yanında seyir halinde bulunan lüks otomobil sürücüsü ‘Yanlama’ diye tabir edilen drift hareketini yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı görülüyor.