Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 09:58

(Özel Haber) Trafikte terör saçan motosikletli kamerada

Basın Ekspres Yolu’nda seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, trafik ihlali yaptığını iddia ettiği sürücüyle tartıştı.

(Özel Haber) Trafikte terör saçan motosikletli kamerada

04 Aralık 2017 09:58

Sürücüye küfürler eden motosikletli, hıncını sürücünün kullandığı aracın aynasında çıkardı. Aracın aynasına tekme atarak kıran motosikletli, ardından arkasında bir kişi daha olmasına rağmen motosikletinin ön tekerini kaldırırarak hızla uzaklaştı. Tüm bu anlar da kask kamerasına saniye saniye yansıdı.


Basın Ekspres Yolu’nda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yan şeritten önüne geçen ve kural ihlali yaptığı otomobil sürücüsüne sinirlendi. Araç sürücüsüne sinirlenen motosikletli bağırıp hakaret etmeye başladı. Motosiklet sürücüsünü arkasında seyahat eden kız arkadaşı da motosiklet sürücüsünü engelleyemedi. Sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü trafiğe aldırış etmeden otomobile yanaşarak, aracın aynasına tekme atarak kırdı. Daha sonra motosikletin ön tekerini kaldırarak tek teker üstünde bir süre hareket eden şahıs, araçtan uzaklaştı. Tüm bu anlar ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin yan şeritten çıktığı ve motosiklet kullanıcısının önüne geçtiği görülüyor. Daha sonra motosiklet sürücüsü önce küfür ediyor,ardından sinirlenip aracın aynasına tekme atarak kırıyor. Daha sonra motosiklet sürücüsü, ön tekerleği kaldırarak, bir süre tek teker ilerliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç