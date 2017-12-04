(Özel Haber) Trafikte terör saçan motosikletli kamerada

Sürücüye küfürler eden motosikletli, hıncını sürücünün kullandığı aracın aynasında çıkardı. Aracın aynasına tekme atarak kıran motosikletli, ardından arkasında bir kişi daha olmasına rağmen motosikletinin ön tekerini kaldırırarak hızla uzaklaştı. Tüm bu anlar da kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Basın Ekspres Yolu’nda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yan şeritten önüne geçen ve kural ihlali yaptığı otomobil sürücüsüne sinirlendi. Araç sürücüsüne sinirlenen motosikletli bağırıp hakaret etmeye başladı. Motosiklet sürücüsünü arkasında seyahat eden kız arkadaşı da motosiklet sürücüsünü engelleyemedi. Sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü trafiğe aldırış etmeden otomobile yanaşarak, aracın aynasına tekme atarak kırdı. Daha sonra motosikletin ön tekerini kaldırarak tek teker üstünde bir süre hareket eden şahıs, araçtan uzaklaştı. Tüm bu anlar ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin yan şeritten çıktığı ve motosiklet kullanıcısının önüne geçtiği görülüyor. Daha sonra motosiklet sürücüsü önce küfür ediyor,ardından sinirlenip aracın aynasına tekme atarak kırıyor. Daha sonra motosiklet sürücüsü, ön tekerleği kaldırarak, bir süre tek teker ilerliyor.