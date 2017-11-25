(Özel Haber) Türk sinemasının "Sultanı"nın gözyaşları

Şoray, gördüğü yoğun ilgi karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Üsküdar Belediyesinin düzenlediği sunucu Pelin Çift’in Yeşilçam Söyleşileri kapsamında sunduğu programın konuğu Yeşilçam’ın "Sultan"ı Türkan Şoray oldu. Usta sanatçı sahneye gelir gelmez, salonu tıklım tıklım dolduran sevenleri Şoray’ı dakikalarca ayakta alkışladı. Türkan Şoray, gördüğü yoğun ilgi karşısında gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar, Türkan Şoray’ı izlemek için salonu doldururken, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de izleyenler arasında yerini aldı. Başkan Türkmen, program sonunda Türkan Şoray’a Osmanlı’da sarayın sultanlarını simgeleyen bir maket hediye etti. Şoray, sevenlerini arkasına alarak özçekim yapmayı da ihmal etmedi.

"Şöhret hiçbir zaman benim için önemli olmadı"

Şöhretin hiçbir zaman kendisi için önemli olmadığını belirten usta sanatçı Türkan Şoray, "Benim için bugün o kadar güzel bir gün ki bunu tüm kalbimle söylüyorum. Sevilmek her şeyin üstünde benim için. Şöhret hiçbir zaman benim için önemli olmadı, önemli olan bu saatte buraya gelen bu kalabalık. Hiçbir zaman da ‘ben şu oldum’ demedim. Zaten bizim seyircimiz de hemen samimiyeti hissedebiliyor. Bunu benim seyircimin hissettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.