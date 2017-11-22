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22 Kasım 2017 14:46

(Özel haber) Ümraniye’de halk otobüsü okulun bariyerlerinde asılı kaldı

Ümraniye’de kontrolden çıkan halk otobüsü okulun istinat duvarını çarpıp yıktıktan sonra bariyerlere takılarak havada asılı kaldı.

(Özel haber) Ümraniye’de halk otobüsü okulun bariyerlerinde asılı kaldı

22 Kasım 2017 14:46

Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kaldırımda yürüyen bir kadın saniyelerle ölümden kurtuldu.


Olay, saat 11.00 sıralarında Ümraniye Tantavi Mahallesi Estergon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki “131C” sefer numaralı halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs durağın hemen yanındaki Atatürk Ortaokulunun istinat duvarına çarptı. Çarpma sonucu duvar yıkılırken, otobüs bariyerlere takılarak havada asılı kaldı. Kaza esnasında öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin olmaması sonucu faciadan dönüldü. Bazı öğrenciler ise bahçede oyun oynadıkları esnada olayın gerçekleştiğini iddia etti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaldırımda yürüyen kadın ölümden saniyelerle kurtuldu


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, durduğu görülen halk otobüsü bir anda harekete geçiyor. Kısa bir süre sonra kontrolden çıkan otobüs istinat duvarına çarpıyor. Duvar çarpmanın etkisiyle okulun bahçesine yıkılıyor. Otobüs ise bariyerlere takılarak havada asılı kalıyor. Kaldırımda yürüyen bir kadın ise saniyelerle ölümden kurtuluyor.




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