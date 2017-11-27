İddiaya göre, elleri ve ayaklarını zincirle bağlanarak bodruma hapsedilen mülteciler ise polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Arnavutköy-Boğazköy Mahallesi’nde iddiaya göre kimliği belirsiz şahıslar tarafından elleri ve ayakları zincirle bağlı şekilde bodruma hapsedilen yaklaşık 200 Pakistanlı polisin operasyonuyla kurtarıldı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre mülteciler Yunanistan ve İtalya’ya götürme vaadiyle umut tacirleri tarafından Türkiye’ye getirilerek bir bodruma konularak günlerce aç susuz bekletildi. Bir mülteci ise kendi imkanlarıyla kurtularak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kurtulan mülteciyle, umut tacirleri arasında kavga çıkarken çok sayıda polis ekibi de olay yerine geldi. Polis ekipleri mültecinin kurtulduğu dükkanın bodrum katına indiğindeyse korkunç manzarayı gördü. İddiaya göre, polisler, bodrum katında elleri ve ayakları zincirle bağlanarak tutulan yaklaşık 200 mülteciyi buldu. Polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan çok sayıda mülteci Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Vatandaşlar dükkandan çok sayıda zincir kilidi çıktığını ifade ederken mültecilerden geriye ise kurtarıldıkları kıyafetleri ve büyük umutlarla yanlarına aldıkları valizler kaldı.

“Burada 150’den fazla kişi vardı”

Çok sayıda kişinin polis tarafından kurtarıldığını dile getiren Kadriye Pekaz, “Burada 150’den fazla kişi vardı pencereden çıktık baktık, güm güm silahlar atıldı. Pakistanlılarmış herhalde o pencereyi kırdılar. Bir tane adam başlarıymış her zaman gelip bunlardan para alıyormuş. Bu sefer almadıkları için mi neden içeride hepsini dövmüşler. Bir de bağlamışlar o çocukları bizde polisi çağırdık, geldiler. Onları alıp götürdüler yaralıymış kimisi” şeklinde konuştu.

“10-15 kişi falan açlıktan ölenler varmış”

Mültecilerin kurtarılması sırasında büyük bir kargaşa çıktığını söyleyen Neşe Pekaz, “Bunlar zincirlenmiş alt katta bir bodrum varmış. Oraya bunları tıkmışlar yemek vermemişler, bunlar kendi kendine kurtuldu zannedersem. 2 kişi kaçtı onlar kurtulup üst kata bunlara saldırmaya çıktılar zannedersem. O gürültü alt kattan çıkan mültecilerdi bence biz çağırdık polisleri hatta çok kişi halinde gelin dedik, çok kargaşa vardı burada. Yerde yatanlar vardı şöyle bir şey dediler. 10-15 kişi falan açlıktan ölenler varmış, içlerinden götürülüp bir yerlere atıldığını da söylediler. Ben öyle duydum. Zincirlenmişler birbirlerine hatta oradan bir avuç anahtar falan da çıktı. Başka bir grup da geldi hepsi birleştiler bir çatışma çıktı burada. Biz buraya turist olarak geldik demişler yarım yamalak konuşuyorlar. Bizi buraya tıktılar çalışacaksın, para getireceksin diye tutsak ettiler diye söylemiş” dedi.

“Elleri, ayakları zincirle bağlıydı”

Olayı gören çevredeki bir vatandaş ise “Gördüklerimizi söylüyoruz hep elleri, ayakları zincirle bağlıydı. Bizi kurtarın diyorlardı. Ekmek, su vermiyorlardı, bizi dövüyorlardı, para istiyorlardı diyordu” ifadelerini kullandı.