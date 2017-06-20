Güllü, yufkanın ince açılması gerektiğine vurgu yaparak, “Önemli olan yufkayı çok ince açmak açamazlarsa baklava lezzetli olmaz” dedi.

Ünlü Baklavacı Nadir Güllü, Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayramların vazgeçilmez ikramı haline gelen baklavanın tarifini verdi. Evinde yapmaya fırsatı olamayanlar için de dışarıdan baklava aldıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Güllü, kaliteli bir ürünün ucuz olmayacağını söyledi.

Baklava yufkasının çok ince açılması gerektiğine vurgu yapan ünlü baklavacı Nadir Güllü, “1 kilo unu alıyoruz, içine 3 yumurta kırıyoruz. İçine 11 gram tuz koyuyoruz. Bir buçuk su bardağı su koyup içine bir çay kaşığı limon koyun ki sağlam olsun. Bir yemek kaşığı da yayla tereyağı da koyun ki kurumasın diye. Sonra yoğurulup, 1 saat bekletiyoruz. Sonra beze yapıp tek tek açıyoruz. İşte burada yufka ne kadar ince açılırsa iyi baklava olur. Yufka çok ince açılmazsa baklava lezzetli olmaz” ifadelerini kullandı.

“Baklava sıcak fırına atılır"

Ağızda eriyen baklavanın iyi baklava olduğunu söyleyen Güllü, ”Ağzınıza aldığınızda kalın bir yufka gelirse o iyi bir şey değil. Hanımlar iyi açtığını anlamak için yufkayı açtıktan sonra kabartıp, bir parayı 30 santimden atsınlar para delerse iyi açtılar demektir. Baklavaları yaptıktan sonra fırın çok önemli fırın sıcak olacak 160 derece olacak. Burada püf nokta hiç bir ürün aynı dakikada pişmez her ürünün pişme dakikası ve derecesi var. Baklava sıcak fırına atılır. Fırın kesinlikle önceden ısıtılacak” şeklinde konuştu.

“Baklavanın sıcak şerbetin soğuk olması lazım “

“Baklava fırından çıktıktan sonra sıcak şerbet verilir” diyen Güllü, “Hanımlar bizim gibi yapamıyorsa baklavanın sıcak şerbetin soğuk olması lazım onlara göre ama biz yüzyıllardır yaptığımız meslek geleneğimize göre, çok ince açıldığı için sert buğday olduğu için böyle yapıyoruz. Burada yanlış anlıyorlar bizi biz direk şeker vermiyoruz. Yarısı su olan içine de sitrik asit dediğimiz limon sıkıyoruz şekerlenmesin diye. Ne oluyor böyle glisemik indeksini düşürüyoruz. Bak yarısı su pancardan yapılmış şeker ve içine limon sıkılıyor. Onun için vücuda olan zararı tamamen azaltıyoruz, ama ne yapıyoruz büyük bir tepsiye sadece 5 kilo civarı veriliyor. Yani yeme şeklini öğretirken, biz tatlıcı değil baklavacıyız diyoruz. Baklava 1 saat düz yerde dinlenecek, kesinlikle üzeri kapanmayacak, hava alacak 1 saat soğuduktan sonra ancak kaldırılacak” şeklinde konuştu.

“Kaliteli bir ürün ucuz olmaz”

Baklava alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Güllü, “Birincisi fiyatına dikkat etsinler zaten kaliteli bir ürün ucuz olmaz. Kalitenin önceden ödenen bir bedeli vardır. Kalitesizin daha sonradan ödenen çok büyük bedeli vardır. Baklava altın sarısı olacak, koklayacaksınız ve şerbet damlamayacak hem tepside hem yerken bir de mutlaka ve mutlaka yerken hemen yutmasınlar çiğnedikten sonra zaten nefes aldıkları zaman o genze gider. Eğer boğaz yakıyorsa cevizden fıstıktan herhangi bir tat gelmiyorsa, bil ki o ürün sahtedir” dedi.