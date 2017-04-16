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16 Nisan 2017 13:02

(Özel Haber) Ünlü isimler oylarını kullandı

Türkiye’nin yeni anayasa oylaması için ünlü isimler de sandık başındaydı.

(Özel Haber) Ünlü isimler oylarını kullandı

16 Nisan 2017 13:02

Cem-Ümit Boyner, Sumru Yavrucuk ve Umur Birand aynı sandıkta vatandaşlık görevlerini yerine getiren isimler arasındaydı. Gazeteci merhum Mehmet Ali Birand’ın oğlu Umur Birand oy kullandıktan sonra, “Babam hayatta olsaydı muhtemelen ‘evet’ pardon yani ‘hayır’ oyunu verirdi” dedi.


Tiyatro ve sinemanın başaralı oyuncularından Sumru Yavrucuk sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti. Yavrucuk bu kez ev sahibine yardımcı olmak için ikinci kez okula geldiğini söyledi.



Boyner çifti: “hayırlı olsun”


Saat 12.30 sıralarında ise Cem - Ümit Boyner çifti okula geldi. Bir süre sırada bekleyen çift, 1245 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi bittikten sonra çift basın mensuplarına, “Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“Babam hayatta olsaydı eğer”


Ünlü televizyoncu ve gazeteci merhum Mehmet Ali Birand’ın oğlu Umur Birand da aynı okulda oy kullandı. 1245 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Birand, “6 yaşındaki oğlum için oy kullandım. O 12 yıl sonra oy kullanacak. Onun için bugün oy verdim” diye konuştu.




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