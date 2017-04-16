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16 Nisan 2017 09:48

(Özel Haber) Ünlü Oyuncu İlker Aksum, mührü oy kullandığı bölümde unuttu

Ünlü oyuncu İlker Aksum, sevgilisi manken Şeyma Şener ile birlikte sabah saatlerinde oyunu kullandı.

(Özel Haber) Ünlü Oyuncu İlker Aksum, mührü oy kullandığı bölümde unuttu

16 Nisan 2017 09:48

İlker Aksum oyunu kullandıktan sonra mührü unutunca yeniden oy kullanılan bölüme girdi.


Ünlü oyuncu İlker Aksum sabah saatlerinde oy kullanmak için evinin yakınında bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Sevgilisi manken Şeyma Şener ile birlikte referandum için oy kullanmaya gelen İlker Aksum sandık başında ilginç bir olay yaşadı. Oy kullanmaya giden ünlü oyuncu Aksum, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerin hatırlatması üzerine dönüp mührü alarak sandık başında bulunan görevlilere teslim etti. Oyuncu Aksum daha sonra sevgilisi ile birlikte oy kullandığı okuldan ayrıldı.




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