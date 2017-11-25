Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adamın, gençlik yıllarında Zeki Müren ve Behiye Aksoy gibi ünlülerin müzisyenliğini yaptığı öğrenildi.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Levazım’dan Ortaköy istikametine seyir halinde olan 34 HE 5667 plakalı lüks otomobilin sürücüsü F.A., kaldırıma fazla yaklaştı. Kısa süreli kaldırıma çıkan otomobilin lastiği, o esnada yürüyen 84 yaşındaki Muammer Gülertürk’ün ayağının üzerinden geçti. Yaşlı adamın ayağını ezdiğini fark etmeyen sürücü F.A, yoluna devam etti. Yaşlı adamın çığlığını duyan çevredeki esnaf ise aracı durdurdu. Gülertürk’ün yerde yattığını gören vatandaşlar ise onu ayağa kaldırarak bir sandalyeye oturttu.

Zeki Müren ve Behiye Aksoy’un müzisyenliğini yapmış

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise aracıyla birlikte ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan ayağından hafif şekilde yaralanan Muammer Gülertürk’ün yaklaşık 60 sene müzisyenlik yaptığı ve Zeki Müren, Behiye Aksoy gibi ünlülerin yanında saz, klarnet ve kanun gibi müzik aletleri çaldığı öğrenildi.

"Ortaköy’ün en eskilerindendir"

Kazayı gören bir vatandaş, "Karşıdan adam geliyordu. Sağ kolunu araca çarpınca ‘ayağım’ diye bağırdı. Tam olarak anlamadık" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Gördüğüm kadarıyla ayak bileği kırıldı. Kendisi Ortaköylü bir müzisyendir. Zeki Müren ve Behiye Aksoy gibi ünlülerin müzisyenliğini yaptı. Kendisi saz, klarnet ve kanun gibi müzik aletlerini çalar, Ortaköy’ün en eskilerindendir. Ben çocukluğumdan beri tanırım, yaklaşık 60 sene müzisyenlik yaptı" ifadelerini kullandı.

Diğer bir esnaf ise, "Muammer ağabey gençliğinde ünlülerin arkasında klarnet çalardı. Şimdi rahatsız hasta" diye konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, tutanak tuttuğu kazayla ilgili inceleme başlattı.