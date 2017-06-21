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21 Haziran 2017 16:10

(Özel Haber) Üsküdar’da denizde kaybolan gencin son görüntüleri kamerada

Üsküdar Çengelköy sahilde serinlemek için 5 arkadaşıyla birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir’in son görüntüleri ortaya çıktı.

(Özel Haber) Üsküdar’da denizde kaybolan gencin son görüntüleri kamerada

21 Haziran 2017 16:10

Deniz polisi ile Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından gencin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.


Üsküdar Çengelköy’de dün akşam saatlerinde serinlemek için 5 arkadaşıyla birlikte denize giren ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir’in son kez denize girdiği görüntüleri ortaya çıktı. Denize giren 5 arkadaş akıntıya kapılması tehlikesi geçirince çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek gençleri denizden çıkardı. Ancak denizden çıkarılamayan Muhammet Hasan Demir bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının kendisini bulamaması üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı bir bot ile “kurbağa adam” ve “balık adam” diye tabir edilen dalgıçlar sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler dün akşamdan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına ara veren ekipler, sabah saatlerinde Deniz Arama ve Kurtarma ekiplerinin de desteğiyle tekrardan çalışmalara başladı.



Denize son girdiği görüntüler ortaya çıktı


Öte yandan dün akşam arkadaşlarıyla denize giren Demir’in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla şakalaşan Demir bir süre sonra denize giriyor. Denizde yüzen Demir daha sonra ayağa kalkıyor. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.




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