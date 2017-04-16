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16 Nisan 2017 11:29

(Özel Haber) Vali Şahin: "İstanbul’da her şey huzur içerisinde gidiyor"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, oyunu Bakırköy’de kullandı.

(Özel Haber) Vali Şahin:

16 Nisan 2017 11:29

İstanbul’da şu ana kadar oy kullanma sırasında bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyen Şahin, "Sonuç ne olursa olsun İstanbullular yine birbiriyle kenetlenerek, birbiriyle kardeş olarak bir millet olma bilinciyle inşallah 17 Nisan’dan sonra yollarına devam edecekler” dedi.


İstanbul Valisi Vasip Şahin oyunu Bakırköy Aybars Ak Ortaokulu 1096 nolu sandıkta eşi Şeyma Şahin ve kızı Zeynep Şeyda Şahin ile birlikte kullandı. Şahin, “Sonuç ne olursa olsun İstanbullular yine birbiriyle kenetlenerek, birbiriyle kardeş olarak bir millet olma bilinciyle inşallah 17 Nisan’dan sonra yollarına devam edecekler” diye konuştu.


“Hamdolsun İstanbul’da şuana kadar her şey yolunda”


“Halk oylamasının memleketimiz, milletimiz ve geleceğimize faydalı olmasını cenabı haktan temenni ediyorum” diyen Şahin, “Bugün İstanbul’da 10 milyon 518 bin 57 seçmen 26 bin 300 sandıkta oy kullanıyor. Şuana kadar hamdolsun İstanbul’da her şey huzur ve sükun içerisinde gitti. İnşallah akşama kadar böyle devam edecek. Akşamdan sonra da sonuç ne olursa olsun İstanbullular yine birbiriyle kenetlenerek, birbiriyle kardeş olarak bir millet olma bilinciyle inşallah 17 Nisan’dan sonra yollarına devam edecekler” diye konuştu.


Referandum oylamasında yaklaşık 32 bin 500 polis ve yaklaşık 4 bin civarında da jandarmanın görev aldığını belirten Şahin, “Hem sandık güvenliğini hem ilimizin genel güvenliğini sağlıyoruz. İnşallah her noktada elimizden gelen tedbirlerin en iyisini aldık ve en güzel şekilde de arkadaşlarımız mesai gözetmeden görevlerini yapıyorlar. Ben onlara da sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.




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