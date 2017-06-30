Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 15:26

(Özel Haber) Vatandaşlar gölgeyi tercih edince, İstiklal Caddesi’nin bir tarafı boş kaldı

İstanbul’da termometreler 40 dereceyi gösterirken Taksim İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar gölgeden yürümeyi tercih edince, caddenin bir tarafı boş kaldı.

(Özel Haber) Vatandaşlar gölgeyi tercih edince, İstiklal Caddesi’nin bir tarafı boş kaldı

30 Haziran 2017 15:26

Vatandaşların gölgeyi tercih etmesi nedeniyle ilginç bir görüntü oluşurken, havanın bunaltıcı sıcak olduğunu ifade eden vatandaşlar, gölge olması nedeniyle caddenin sol tarafını tercih ettiklerini ifade etti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarlarının ardından İstanbul’da termometreler bugün 40 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar çareyi gölgeliklerde serinlemekte buldu. Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde ise sıcak nedeniyle vatandaşların gölgede yürümesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Öğle saatlerinde güneşin en tepeye çıkmasıyla birlikte caddenin bir tarafında güneş, diğer tarafında ise gölge oluştu. Caddede yürüyen vatandaşlar da bir tarafı tercih edince, caddenin öteki tarafı boşaldı.



“Caddenin sol tarafı gölge olduğu için buradan yürüyorum”


Gölge olması sebebiyle Ahmet Çalışkan, “Caddenin sol tarafı gölge olduğu için buradan yürüyorum. Çünkü diğer taraf güneş ve sıcak. Herkes bu şekilde yapıyor” dedi. İbrahim Köksel ise, “Sıcaklık çok yüksek, yürürken mümkünse gölgeyi tercih ediyorum. Çünkü caddenin diğer tarafı çok sıcak, sürekli bu şekilde yapıyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!