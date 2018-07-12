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12 Temmuz 2018 09:01

(Özel Haber) Vicdansız sürücünün çarptığı çocukların inanılmaz kurtuluşu kamerada

İstanbul Bayrampaşa’da kontrolden çıkan hafif ticari araç refüjde oturan 3 gencin arasına daldı.

(Özel Haber) Vicdansız sürücünün çarptığı çocukların inanılmaz kurtuluşu kamerada

12 Temmuz 2018 09:01

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan gençler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, şoför arkasına bile bakmadan kayıplara karıştı. Facianın eşiğinden dönülen korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, önceki gece saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa Hudut Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Karabulut (17), Semih Demir (17) ve Batuhan İnkaya (17) isimli 3 arkadaş iş çıkışı bir araya gelerek cadde üzerindeki refüje oturup sohbet etmeye başladı. Gençler şakalaşarak sohbet ettikleri sırada kontrolden çıkan aracın üzerlerine geldiğini fark ettikleri an hayatlarının şokunu yaşadı.



Aracın çarptığı gençler metrelerce havaya fırladı


Gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen 34 EA 7265 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüjde sohbet eden gençlerin arasına daldı. Birkaç saniye içinde gelişen olay karşısında kaçma fırsatı bulamayan gençler çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Yaşanan feci kazayı 3 arkadaş hafif sıyrıklarla atlattı. Kullandığı aracın kontrolünü kaybederek refüjdeki gençlere çarpan kimliği belirsiz sürücü, kazanın ardından çarptığı gençlere yardım etmek yerine olay yerinden kaçtı. Kazaya neden olan sürücü, olay yerinden uzaklaşmak için ters yöne girerek kayıplara karıştı.



Gençlerin ölümden kurtulduğu kaza anı kamerada


Bayrampaşa’da sadece birkaç saniye süren o feci kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 3 gençten bir tanesinin oturduğu, diğerinin oturan arkadaşının yanında ayakta olduğu bir tanesinin de yolda olduğu görülüyor. Şakalaştıkları sırada aracın geldiği ve gençlere çarparak havaya fırlattığı görülüyor.



"Ben havada uçtuğumu hatırlıyorum"


Kazada aracın çarpmasıyla arkadaşıyla birlikte havaya fırlayarak yola düşen 17 yaşındaki Semih Demir, kaza anını anlattı. Görüntüleri izleyince kendini şanslı hissettiğini söyleyen Demir, "Burada ben ayakta duruyordum, arkadaşım da yanımda oturuyordu. Kafamızı sağa çevirir çevirmez birden beyaz ışık geldi. Araba bize çarptı, ben havada uçtuğumu hatırlıyorum. Yolun ortasına kadar uçtum, bir süre yolda baygındım onu hatırlıyorum. Kafamı kaldırdığımda sol tarafımda kan akıyordu, sağ tarafımda Batuhan arkadaşım bana sesleniyordu, ben de ona bacağımı hissetmiyorum dedim. Araç kazanın ardından kaçıp gitmiş. Tersten dümdüz yukarı çıkarak gitmiş. Görüntüleri izleyince kendimi şanslı hissettim. O kazadan herkes kurtulamaz çok değişik bir duyguydu" diye konuştu.



"Görüntüyü izleyince elim ayağım titredi, korktum"


Feci kazada ölümden dönen 17 yaşındaki Mert Karabulut ise yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Refüjde oturarak aracın çarpmasıyla havaya fırladığını söyleyen Karabulut, "Yol boştu, arkadaşlarla oturalım dedik. Elimde borcam vardı, kaldırımın köşesine oturduk. Hep sağıma doğru bakıyordum, adamla göz göze geldim. Adam bence bilerek birden bana doğru direksiyonu kırdı. Borcamı ve dizlerimi havaya kaldırdım kendimi havada buldum. Gözlerim karardı, kendime geldiğim zaman ambulanslar vardı. Evde otururken, arkadaşımdan görüntü geldi. Annemle oturuyorduk izledim elim ayağım titredi, gözlerim doldu, korktum. O çarpan kişinin bulunmasını ve cezasını almasını istiyorum" diyerek kaza anını anlattı.




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