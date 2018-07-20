Amerika Açık’ta daha hırslı bir Yankı izleyeceksiniz" dedi.

Wimbledon Genç Çiftler kategorisinde partneri Otto Veritanen ile birlikte şampiyon olan genç tenisçi Yankı Erel, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Grand Slam turnuvasında şampiyon olan ilk Türk erkek tenisçi olma unvanına sahip olan Erel, şampiyonluk öncesi hazırlık sürecinin yoğunluğuna değinerek, “Bunun için çok çalıştım. Her gün antrenman yaptım. Antrenman programım çok yoğundu. Özel hayatımı bıraktım sadece tenisime odaklandım. Yataktan kalkıp korta gidiyordum. Bir süre böyle geçti. Bunu başarmak zorundaydım. Bu benim Pro’dan önce son Junior’um, son Grand Slam’lerimi oynuyordum. Kupayı çok istiyordum. Hayalimdi ve hayalim için çok çalıştım, gerçekleştirdim” şeklinde konuştu.

"Hedefim Türkiye’de ilk 100’e girip orada kalmak"

Başarılı tenisçi, İspanyol raket Rafael Nadal ile çok benzer yanlarının bulunduğunu aktararak, “Junior’da bir tane daha Grand Slam var, Amerika Açık. Orada da teklerde bu kupayı getirmek istiyorum. Şu anki hedefim; Türkiye’de ilk 100’e girip orada kalmak, oraya girdikten sonra da hedefim ilk 50’ye girip orada kalmak. Çok çalıştıktan sonra Dünya 1 numarası da olabilirsiniz. Benim idolüm Novak Djokovic, Stanislav Wawrinka ve Rafael Nadal’dır. 3’ünün de farklı karakterleri var. 3’ünü de farklı seviyorum. Hepsinin korttaki duruşu farklı. Wawrinka’nın ve Nadal’ın çok çalışkanlığı, Djokovic’in kort içi ve dışındaki duruşu. Nadal’ın ailesiyle daha çok vakit geçirmesi ve çok PlayStation oynaması bana uyuyor. Ben de PlayStation hastasıyımdır. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çok benziyoruz. Her sporcu farklıdır, iyidir fakat o üçü benim için çok farklıdır" açıklamasını yaptı.

"Koreli partnerime başta inanmadım"

Turnuva öncesi iki kez partner değiştirmek zorunda kalan Erel, başta partnerlerinin sakatlıklarına inanmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Onlara kırıldım açıkçası. Son saniyede böyle yapmalarından dolayı. Çünkü sakatlık gelirken o ağrıyı hissedersiniz. Özellikle Korelinin 3 gün önce yazması beni kırdı ve üzdü. Çiftlerde şampiyon olmak bir tık daha kolaydır. Tekler daha zordur. Çiftler de büyük başarı ama bir nebze daha kolay. İyi bir partner seçerseniz onunla iyi bir ortaklık kurarak takım olur, kazanırsınız. Çiftlerde 5 maç yapıyorsunuz, teklerde kazanmak için 6 maç yapmanız gerekiyor. Aslında inandırıcı gelmedi başında ama turnuvadan çekilince Koreli partnerin gerçekten sakatlandığına inandım. Dirseği çatlamış. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Amerika Açık’ta daha hırslı bir Yankı izleyeceksiniz”

Gelecek süreçte daha çok çalışacağını ve yeni başarılar elde etme hedefinde olacağını belirten Erel, “Amerika Açık’ta daha hırslı bir Yankı izleyeceksiniz, buna emin olun. Çünkü daha çok çalışacağım. Antrenmanlara da başlıyorum. Yoğun bir programım var. 2-3 ay çok yoğun çalışacağım, nefes almaya bile vakit kalmayacak diyebilirim. O teklerde de kupayı alacağıma inanıyorum. İnşallah alacağım."