Çevredeki esnafın yardımıyla çukurdan çıkartılan yaşlı adam şans eseri geçirdiği kazadan yara almadan kurtulurken, talihsiz adamın ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa’da bir süredir devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, yaşlı bir adam elinde bastonuyla yolun karşısına geçmek isterken açık bırakılan çukura düştü. Vatandaşlar hemen talihsiz adamın yardımına koştu. Adamı düştüğü çukurdan kurtaran vatandaşlar büyük bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılan yaşlı adam, şans eseri geçirdiği kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın yaşanmasından ardından vatandaşlar, durumu yetkili birimlere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yol bakım ve onarım ekipleri, çukurların bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

"Çukura düşme anı kamerada"

Yaşlı adamın yolun karşısına geçerken açık bırakılan kuyuya düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, yaşlı adam yolun karşısına geçtiği esnada ayağı takılarak, açık bırakılan çukurun içerisine düşüyor. Yaşlı adamın çukura düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamı çukurun içerisinden çıkararak yolun karşısına geçiriyor.

“Amcanın kafası az daha demire giriyordu”

Ferhat Ayçiçek isimli vatandaş, “Namazdan çıktım, dükkanıma geliyordum. Yaşlı bir dede, yoldan karşıya geçerken ayağının demire takılması sonucu açık bırakılan çukura düştü. Düştüğü yerde demir vardı. Az daha kafası demire giriyordu” dedi.

“Bu açılan kanallara düşen vatandaşlarımız var”

Caddedeki çalışmaların iki aydır devam ettiğini belirten Mehmet Ayçiçek ise “Bu açılan kanallara düşen vatandaşlarımız var. Şans eseri yara almadan kurtardılar. Diğer arkadaşlarımız bu kanallara düşenlere yardımcı oldular. Düşenleri kaldırmaya çalıştılar” dedi.