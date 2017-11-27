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27 Kasım 2017 10:39

(Özel Haber) Yassıada’nın son hali havadan görüntülendi

Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılan Başbakan Adnan Menderes’in ve iki bakanın idam kararının verildiği Yassıada’nın kongre merkezi ve müzeye dönüştürülmesi projesinde inşaat çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

(Özel Haber) Yassıada’nın son hali havadan görüntülendi

27 Kasım 2017 10:39

Görüntülerde idam kararının verildiği salonun restore edildiği ve inşaat çalışmalarının devam ettiği görülürken, Yassıada artık demokrasi adası olarak anılacak.


27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük tanığı olan Yassıada , demokrasi ve özgürlük adasına dönüşüyor. Adanın kongre merkezi ile müzeye dönüştürülmesinin ardından demokrasi ve özgürlük adası olarak anılacağı proje inşaatında gelinen son nokta havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde İnşaat çalışmalarının son hız devam ettiği ve Başbakan Adnan Menderes’in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam kararının verildiği salonun da restorasyon çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Demokrasi ve Özgürlük adası olarak da adlandırılan Yassıada da yapılmakta olan caminin kubbesi ve minaresinin büyük bir kısmı bitti. Adada aynı zamanda otel, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası ve müze yapımı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmekte. İskele kurulması dev vinç ile yapılan kazık işlemleri de çekilen görüntülerde devam ettiği gözlemleniyor. Yapılan çalışmalar sonrası Yassıada, demorkasi ve özgürlük adasına dönüşecek.




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