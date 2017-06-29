Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 09:00

(Özel haber) Yenibosna’da palalı genç alarmı

Yenibosna’da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar otobüs durağında eli palalı yarı çıplak genci görünce panik yaşadı.

(Özel haber) Yenibosna’da palalı genç alarmı

29 Haziran 2017 09:00

O anlar kameralara saniye saniye yansırken, palalı gence silah çeken polis bir süre sonra şahsı ikna ederek, polis merkezine götürdü.


Yenibosna, Kuleli otobüs durağında sabah işe gitmek bekleyen vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Elinde pala tabir edilen kesici alet ile yarı çıplak halde ortalarda dolaşan şahıs, yolun ortasına çıkarak, trafiği de bir süre olumsuz etkiledi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ilk başta tedbir amaçlı silah çektiği şahsı yaklaşık 15 dakikalık diyaloğun ardından ikna ederek gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!