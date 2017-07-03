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03 Temmuz 2017 09:06

(Özel Haber) Yine hafriyat kamyonu kazası: 1 ölü

Pendik’te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

(Özel Haber) Yine hafriyat kamyonu kazası: 1 ölü

03 Temmuz 2017 09:06

Olay anını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.


Pendik, Ankara Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Mustafa Akpınar isimli vatandaş hafriyat kamyon altında ezilerek hayatını kaybetti. Bakkala gitmek için yola çıkan Akpınar, cadde üzerinde yaya yolunda geçerken aniden hareket eden hafriyat kamyonun altında kaldı. Vatandaşlar hemen yaşlı adamın yardımına koştu. Ağır yaralanan şahıs vatandaşlar tarafından kamyon altında çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Akpınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon şoförünün fark etmediği Akpınar’ın araç altında kalması güvenlik kamerasına yansıdı.


Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, kazaya sebep olan kamyon trafikte duruyor. Mustafa Akpınar, yoldan karşıya geçerken iki kamyonun arasına geliyor. Bu esnada kamyonun hareket etmesiyle Akpınar aracın altında kaldığı görülüyor.


Kazayı anlatan Ekrem Ceylan, “Yaya geçidinin orada ora da kamyon duruyor. Durduğu zamanda rahmetli olan arkadaş kamyonun önünden geçiyor. Kamyon önünden geçtiği zamanda kamyoncu bunu göremediği gibi vuruyor. Vurduğu zamanda adam ölüyor. Ambulansla geliyor hastaneye götürüyor. Adamın boyu kısa olduğu için kamyoncu görmüyor. Böyle kazalar sürekli meydana geliyor. Daha öncede oldu burada 6-7 yaşında çocuklar da öldü burada” dedi.




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