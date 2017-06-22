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22 Haziran 2017 14:31

(Özel Haber) Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çekmeköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına minibüs çarptı.

(Özel Haber) Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti

22 Haziran 2017 14:31

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü gözaltına alındı.


Olay, Çekmeköy Madenler Tünel çıkışında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Şile istikametinden Ümraniye istikametine giden 34 RL 3003 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ederken polis ekipleri de olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı. Savcının ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen talihsiz kadının cansız bedeni, ceset torbasına konularak, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, yaşlı kadına çarpan araç sürücüsü de polis tarafından gözaltına alındı.




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