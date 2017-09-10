(Özel haber) Yunusların balıkçı teknesi ile oyunu

Vatandaşları kendilerine hayran bırakan yunuslar, bir balıkçı teknesini takip ederek, teknenin çevresinde gerçekleştirdiği dalışlarla adeta şov yaptı.

Yaptıkları akrobatik hareketlerle izleyenleri kendilerine hayran bırakan, dost canlısı olarak bilinen ve ’Boğaz’ın haylaz çocukları’ diye de anılan yunus balıkları, bu kez Sarayburnu’nda görüntülendi. Tarihi Yarımada çevresinde görülen bir grup yunus, Boğaz’ın serin sularında yaptıkları estetik dalışlarla renkli görüntüler oluşturdu. Dost canlısı ve oyun meraklısı oldukları bilenen yunuslar, denizin ortasında bulunan bir balıkçı teknesini takip ederek, teknenin çevresinde sahneledikleri hareketlerle adeta şov yaptı.