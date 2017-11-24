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24 Kasım 2017 09:14

(Özel haber) Yunusların İstanbul Boğazı’nda av mücadelesi

Görüldüğünde insanların yüzünde tebessüm oluşturan boğazın sevimli bir o kadar da afacanları yunuslar bu kez balık avlarken havadan görüntülendi.

(Özel haber) Yunusların İstanbul Boğazı’nda av mücadelesi

24 Kasım 2017 09:14

Sevimli yunuslar kimi zaman balıkları yakalamak için hızlı ve kıvrak hareketler yaparken, kimi zaman da suyun üstüne adeta dans ettiler.


Yunusların zorlu bir o kadar da eğlenceli balık avı mücadelesi drone ile belgesel tadında çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. Okyanus’ta çekilen belgeselleri andıran görüntüler İstanbul Boğazı’na çekildi. İstanbul’un simgesi Surlar ve Ayasofya Camii manzarasında yunusların yüzerken görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı. Sekiz ve onlu gruplar halinde dolaşan yunuslar Sarayburnu açıklarına geldiklerinde balık yakalamak için hızlı ve kıvrak hareketler ile daireler çizerek balıkların peşine düştüler. Uzun uğraşlar veren yunusların çabaları sonuçsuz kalmadı. Yunusların Zargana balığını yakalayıp yediği o anlar ise havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Kimi zaman birbirleri ile balık yakalamak için yarışan yunuslar haylazlıklarından ödün vermeyerek birbirleriyle oynamayı da ihmal etmedi. Martılar ise yunusların peşinden bir an olsun ayrılmayarak kendilerine düşecek balığı beklediler. Yunus balığını gören turistler ise cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile çekim yaptı. Dost canlısı ve oyuncu olmaları ile bilinen yunuslar, insanlar ile iletişime geçmeye her zaman açık olması ile de bilinmektedir. Tüm bu yaşananlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yunuslar balığı yakalıyor, bir yandan da martılarla balık kapma mücadelesi veriyor.




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