İstanbul Şişli’de bir klinikte tedavisine başlanan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Düzce’nin Gölormanı köyünde yüzü kimyasal maddeyle yakıldığı iddia edilen 3 yaşındaki köpek, Dost Derneği Başkanı Adem Gündüz tarafından tedavi için İstanbul’a getirildi. İstanbul Şişli’de bir klinikte Veteriner Hekim Merve Erdoğan gözetiminde tedavisine başlanan köpeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

"Çizilmiş gibi yapılan bir lezyon, tabi ki de bir insan veya insanlar tarafından yapılmış olabilir"

Köpeğin durumuna ilişkin bilgi veren Veteriner Hekim Merve Erdoğan, "Bize geldiğinde çok yoğun ağrısı vardı. Yanık bölge çok önemliydi. Gözler çok problemliydi ki, halen gözlerle ilgili şikayetlerimiz devam ediyor. Vücudunda çok sıvı kaybı vardı. Sıvı almaya devam ediyor. İlaçlarını kullanıyor. Aynı zamanda yanık bölgesindeki dokuları güçlendirmek için ilaç kullanıyor. Ağrı kesiciler kullanıyoruz. Tabi tedavisi biraz uzun sürecektir. Ben gözlerini tekrar geri kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde meydana gelen bazı hastalıklar var, evet; ama tahliller yapıldı ve temiz çıktı. Bu kadar belirgin, çizilmiş gibi yapılan bir lezyon, tabi ki de bir insan veya insanlar tarafından yapılmış olabilir" diye konuştu.

"Bir insan tarafından sınırları belirlenerek, çizilerek kimyasal bir maddeyle yapıldığı ortaya çıktı"

Düzce’den gelen ihbar üzerine köpeği kurtarmak için Düzce’ye gittiğini belirten Dost Derneği Başkanı Adem Gündüz, "Düzce Gölormanı köyünden üniversite öğrencileri gezi esnasında köpeği görerek bize bildirdiler. Bizler de yaralı hayvan için hemen harekete geçtik. Düzce’ye gittik ve tedavisi için İstanbul’a getirdik. Burada başka hastalıkları olabilme ihtimaline karşı birçok tahlil yapıldı. Tahliller temiz çıktı. Ama bir insan tarafından sınırları belirlenerek, çizilerek kimyasal bir maddeyle yapıldığı ortaya çıktı. Hayvanımızın klinikte tedavisi devam ediyor. İlk başlarda çok ağrısı vardı. 3 gün geçti. Şuan biraz daha iyi durumda. Görme kaybı vardı. Özellikle sol göz hiç gömüyordu. Şuan biraz toparlamış durumda. Konuyla ilgili jandarmaya bilgi verildi. Umarız ki sorumlular en yakın zamanda bulunacaklar" şeklinde konuştu.