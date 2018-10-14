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(Özel Haber) Zehir imalathanelerine baskın: 10 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucu madde üretilen adreslere yapılan operasyonda piyasa değeri 10 bin lira olan uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi.

İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu madde üretilen adreslere yapılan operasyonda piyasa değeri 10 bin lira olan uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi.


Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu üretimi yapıldığını tespit ettiği çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 24 adet extacy, 152 gram skunk, 2 miligram eroin, 5 gram esrar, 0.30 miligram taş kokain, uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, silah ve para ele geçirildi. Piyasa değeri 10 bin lira olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, adreslerde bulunan 4 kişi de gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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