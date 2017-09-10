Proje sayesinde çürük dişlerinden kurtulan küçük kız, sağlıklı dişlere kavuştu.

Zeytinburnu Belediyesi ve Biruni Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Engelsiz Bir Gülümsemeyle Hayata Devam Et” projesi ilçede yaşayan ağız ve diş sağlığı problemleri bulunan engelli vatandaşların imdadına yetişiyor. Bu yıl hayata geçirilen projeyle ilçede engeli olan ve diş problemleri yaşayan vatandaşlar tespit edilerek, ücretsiz bir şekilde tedavi ediliyor. Proje kapsamında Zeytinburnu Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde (AKDEM)eğitim gören ve dişlerinde çok sayıda çürük olduğu fark edilen mental retardasyon (zeka geriliği) olan 10 yaşındaki Meryem Kaya için harekete geçildi. Küçük kızın çürük dişlerinden kaynaklanan problemlerin kalp ve böbrek gibi organlarına zarar vermesinin önüne geçilmesi için hemen tedaviye başlandı. Proje, Batman’dan İstanbul’a gelen ve yetersiz olan maddi durumları nedeniyle kızının tedavisini gerçekleştiremeyen Kaya ailesinin umudu oldu.

Kaya ailesini evinden alan Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, minik kızı önce AKDEM bünyesinde faaliyet gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne götürerek muayene ettirdi. Ardından minik Meryem, annesiyle birlikte Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede son muayeneleri yapılan minik Meryem’e uzman doktorlar eşliğinde anestezi altında diş tedavisi yapıldı. Zihinsel engelli küçük kızın çürüyen dişleri çekilirken bir yandan da dolgu işlemleri gerçekleştirildi. Minik kızın annesi, Meryem’in tedaviden önce rahat bir şekilde yemek yiyemediğini ve konuşurken sıkıntı yaşadığını belirtti. Anne Behiye Kaya, kızının sağlıklı dişlere kavuşmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

“Dişlerinden dolayı yemek yiyemiyordu “

Kızının engelli olduğunu ve diş problemlerinin başka hastalıklara yol açmasından korktuğunu bunun için tedavinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Behiye Kaya, “Seviniyorum yani mutluyum dişlerinden dolayı yemek yiyemiyordu AKDEM’e başvurdum, orada dişlerini yaptır dediler. Hocası aradı beni, buraya yönlendirdiler beraber buraya geldik. Kızım AKDEM’in sayesinde okumayı söktü. Okula gitti, üçüncü sınıf bitti, hala okumayı bilmiyordu. Haftanın iki günü oraya gidiyoruz, 3 saat ders görüyor. Çok memnunum, faydasını görüyoruz oraya gittiğinden beri çocuk daha farklı” ifadelerini kullandı.

“Onlar özel çocuklar ve özel bir yaklaşımı gerektiriyor”

Engelli çocukların diş sağlığının sağlanması için projenin oldukça faydalı olduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediyesi Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi Genel Koordinatörü Bihter Dazkır Erdenoğlu, “Hedefimiz engelli bireylere ulaşarak diş tedavilerini sağlamak. Meryem de burada AKDEM’de engelliler koordinasyon birimimizde grup eğitimi alan bir öğrencimiz. Eğitimler esnasında hocaları diş problemi olduğunu fark ederek yine AKDEM’in ağız ve diş sağlığı birimine yönlendirerek tedavisinin yapılmasını sağladı. Ağız ve diş sağlığı merkezindeki tedavinin ardından Biruni Üniversitesi’nde anestezi alarak bir ameliyat gerçekleştirilecek. Meryem mental retardasyon tanısıyla burada takip ediliyor özellikle engellilere yönelik ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kısıtlı olması bunun yanı sıra ücretsiz olmaması nedeniyle bunun çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Engelli çocuklara diş tedavisi yapan hekimlerinin mutlaka bu alanda bir eğitiminin olmuş olması gerekiyor. Çünkü onlar özel çocuklar ve özel bir yaklaşımı gerektiriyor. Dolayısıyla burada bunun sağlanıyor olması çocuklar için çok iyi bir avantaj” diye konuştu.

“Meryem 10 yaşında ve daimi dişlerinde çok ciddi çekim gerektiren çürükler var”

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan ve 10 yaşındaki Meryem’i tedavi eden Dr. Doğa Şimşek, “Meryem’in durumu çoğu hastamızdan daha iyi durumda yüzde 20 civarında mental retardasyon. Bazıları gerçekten ağzını açamayacak durumlarda oluyor. Kanında da lokal anestezi veremeyeceğiniz, uyutamayacağınız durumların hastalıkları da olabiliyor. O bakımdan çok şanslıyız Meryem konusunda. Meryem gibi çocuklarda ailenin biraz bilinçsizliğinden dolayı ağız içlerinde birazcık eksiklikler oluyor. Bu nedenle de süt dişlerinde çok fazla tekrarlayan apseler, şişkinlikler, enfeksiyonlar oluyor. çok erken durumlarda. Meryem 10 yaşında ve daimi dişlerinde şuan çok ciddi çekim gerektiren çürükler var. Onları tedavi edeceğiz. Tedaviden kastımız da oradaki enfeksiyon odağının alınması, dişlerin çekilmesi, sonra gelecek dişlerde daha güzel bir şekilde restorasyon yapılacak. Güzel bir gülüşü olacak” şeklinde konuştu.

“Engelsiz Bir Gülümsemeyle Hayata Devam Et” projesiyle engelli bireylerin dişlerinden kaynaklanan problemlerin kalp ve böbrek gibi organlara zarar vermemesi, sağlıklı dişlere ve güzel gülüşlere kavuşması amaçlanıyor.