Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 10:21

(Özel Haber)AVM otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldılar

Esenyurt’ta hırsızlar bir AVM’nin otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldı.

(Özel Haber)AVM otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldılar

16 Haziran 2017 10:21

Çalıştıramadıkları motosikleti ayağıyla ittirerek otoparktan çıkaran hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay 9 Haziran Cuma günü D-100 karayolu üzerinde bulunan bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle AVM otoparkına gelen 2 hırsız ilk önce keşif yaptı. 20 dakika sonra otoparka tekrar gelen hırsızlar gözlerine kestirdikleri yaklaşık 40 bin lira değerindeki motosikletin kilitlerini kırdı. Hırsızlardan biri geldikleri motora binerken, diğer hırsız çaldıkları motosiklete bindi. Hırsız motosikleti çalıştıramayınca diğer hırsız motoru ayağıyla ittirerek otoparktan çıkardı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.


Geldiğinde motosikletini yerinde göremediğini söyleyen Murat Baş, “ Motosikletimi park ettim işlerimi halletmek için dışarı çıktım. Yaklaşık 4 saat sonra geldiğimde motorumu yerinde bulamadım. Kilitleri bir arabanın altında buldum. Polisi aradık. Güvenlik kamera görüntülerinde bir motor plakasız şekilde 20 dakika arayla AVM içerisine giriyor. İlk olarak keşif yapıyorlar. Daha sonra motorumun direksiyon kilidini kırıyorlar ve çelik halka kilidi kesiyorlar. Bir tanesi benim motoruma biniyor çalıştıramadıkları için arkasındaki ayağı ile ittiriyor. 2 güvenlik kulübesinden de geçip AVM’den çıkış yapıyorlar. Ohal durumu var plakasız bir motosikleti nasıl içeri sokuyorlar” dedi.



Motosiklet hırsızları kamerada


Hırsızlık anı alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar motosiklet ile Avm otoparkına giriyor. Bir hırsız geldiklere motora binerken diğer çaldıkları motora biniyor. Motosiklet üzerindeki hırsızlardan biri ayağıyla diğer motoru ittirerek dışarı çıkarıyor.


Motosikleti çalınan Murat Baş alışveriş merkezi yönetiminden ve güvenlik şirketinden şikayetçi olurken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!