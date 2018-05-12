(Özel Haber)Camilere asılan mahyalar havadan görüntülendi

Işıklandırılmak için ilk teravih namazını bekleyen mahyalar havadan görüntülendi.

Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında İstanbul’daki büyük camilerin minareleri mahya ile süslendi. Ramazan ayının simgelerinden ve Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan mahyalar, saatler süren hazırlık aşamalarının ardından camilere asıldı. İlk teravih namazıyla ışıklandırılacak olan Eyüpsultan Camii ve Süleymaniye Camii mahyaları havadan görüntülendi.

Osmanlı Devleti’nde ilk olarak Sultan 1’inci Ahmet döneminde Sultanahmet Camii’ne dini sözlerin yazılı olduğu kandillerin asılmasıyla başlayan mahya geleneği, 450 yılı aşkın süredir her Ramazan ayında minareleri süslüyor.