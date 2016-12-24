Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 10:53

(Özel Haber)Vatandaş şikayet etti, bakanlık 302 bin 15 şikayet telefonu dinledi

(Özel Haber)Vatandaş şikayet etti, bakanlık 302 bin 15 şikayet telefonu dinledi

24 Aralık 2016 10:53

2016 yılında 1 milyon 150 bin kişi Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak bankacılık hizmetlerinden şikayetçi oldu. Şikâyetlerin yüzde 75’ini bankacılık hizmetleri, yüzde 19’unu ayıplı mal ve hizmet, yüzde 6’sını ise internet kullanımı ve internetten yapılan alışverişler oluşturdu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Alo 175 Tüketici Şikâyet Hattına ise bu yıl toplam 302 bin 15 şikayet telefonu geldi.
Bilinçli vatandaşlar Tüketici Hakem Heyetlerine şikâyette bulunarak hakkını aramaya çalışıyor. Vatandaşın en çok mağduriyet yaşadığı alan bankacılık sektörü.2016 yılının son ayında Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şikâyet dağılımını belirtti. Ağaoğlu tüketiciler için 2016 yılının hüsranla sonuçlandığını vurgulayarak; “2016’nın ilk 10 ayında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısı 1 Milyon 150 bini geçti” dedi.
Bankalar kanuna uymuyor
Tüketici Kanununun 31’inci maddesi 3 fırkası gereği bankaların aidatsız kart sunma zorunluluğunun bulunduğunu ancak bankaların mevcut yasayı ihlal ettiğini öne süren Ağaoğlu, “Bazı bankalar değil hemen hemen tamımı yeni tüketici kanunun 31’inci maddesi 3’üncü fırkasında açıkça aidatız kredi kartı sunmak zorunluluğu bulunmasına rağmen ben bugüne kadar hiçbir kişiden, “Bankam beni aradı sen aidatsız kart kullanabilirsin” diye bir alternatif sunan kimse olmadı. Tam tersine tüketici böyle bir talepte bulunduğu zaman bile bankalar, “Biz sana aidatsız kart imkanı verirsek taksit imkanı puan imkanı sunmayız” yanıtını aldıklarını söyledi.
Milyonluk şikayet başvurusu
TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tüketicilerin bilinçli olduğunu ancak hak arama arayışında hala daha istenilen refleksi gösteremediğini belirterek şunları söyledi: “İstismarın temelinde yatan sebep tam tazmin edilmiyorlar. Yani kendisine 100 TL, 80 TL, 150 TL gibi kart aidatı yansıtılan tüketici, bankaya ulaşarak ardından hakem heyetine başvuruyor ve kararı bekliyor, kararı alıyor. Uzun bir uğraştan sonra sadece kendisinden haksız yere alınan bedeli geri alıyor. Tüketiciler bilinçlendi fakat bilinçli tüketici hakkını aradığında tam tazmin edilmiyor. Yani uğradığı zararın tamamını tahsil edemiyor. Aslında her tüketici hakkını arayacak olsa ben inanıyorum ki 2016 yılında hakem heyetlerine 10 aydaki başvuru 1 milyon 150 binle kısıtlı kalmaz 5 milyona ulaşabilirdi.”
Şikayette 10 kat artış
Öte yandan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2012 yılında tüketicilerin hak arayışını kolaylaştırmak amaçlı kurduğu ALO 175 Tüketici Şikâyet Hattına gelen günlük ve yıllık şikayet telefonu rakamları şaşırttı. 7/24 saat 25 müşteri temsilcisi ile çalışan çağrı merkezine Bakanlık tarafından verilen bilgilere göre günlük bin -bin 500 şikayet ve danışma telefonunun geldiği belirtildi. Bakanlık verilerine göre Ocak ayında 3 bin 955 şikayet telefonu 10 ayda 10 kat artarak Kasım ayı itibari ile 31 bin 726 telefona ulaştı. Toplam gelen şikayet telefonu ise 302 bin 15 olarak açıklandı.
ALO 175 hattına gelen şikayet ve danışma telefonlarını şunlar oluşturdu:
"Mesafeli/doğrudan satış, gsm / ıss / tv şikayet, tüketici hakem heyeti, ulaşım / turizm, bankacılık hizmetleri, firma/ticaret il müdürlüğü, sigorta / kasko, gıda hijyen, gıda hijyen, kargo, elektrik idaresi, avukatlık hizmetleri, devremülk/ev-e-ileti, devlet kurumları eğitim/okul, belediye hizmetleri,akaryakıt,yanıltıcı reklam, sağlık hizmetleri, doğalgaz iş mevzuatı".



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç