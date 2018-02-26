Özel Halk Otobüslerinden Mehmetçiğe kan bağışı kampanyası

Ş., “Vatana canım feda Mehmetçiğe kanım feda” sloganı ile Mehmetçik için kan bağışı kampanyası başlattı. Özel Halk Otobüsü çalışanlarının kampanyaya destek vermesi için çağrıda bulunuldu.

Özulaş Toplutaşım A.Ş., Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için Kızılay’la ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı. “Vatana canım feda Mehmetçiğe kanım feda” sloganı ile başlatılan kampanyaya destek vermeleri için Özel Halk Otobüsü çalışanlarına çağrıda bulunuldu. Kampanya hakkında basın açıklaması yapan Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüs firması Başkanı Göksel Ovacık, 1 Mart’da Ümraniye’de bulunan merkez binasında bağışta bulunmak isteyenlerden kan alınacağını söyledi. Ovacık, Mehmetçiğe bir nebze de olsa destek olmak istediklerini söyleyerek herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

“Özel halk otobüslerini Mehmetçik için kan bağışına davet ediyoruz”

Özel Halk Otobüsü çalışanlarını kan bağışına katılmaya davet eden Ovacık,“1 aydır Afrin’de Mehmetçiğin sürdürdüğü operasyona katkı olsun diye Kızılay’la iş birliği yaparak Özel halk otobüslerini Mehmetçik için kan bağışına davet ediyoruz. "Vatana canım feda Mehmetçiğe kanım feda" kampanyası başlattık. İstanbul’daki tüm halk otobüs sahiplerini, çalışanlarını bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. 1 Mart günü Ümraniye’deki merkez şirketimizde bu kampanyayı başlatıyoruz. Tüm herkesi katılmaya çağırıyorum. Tahminimiz 300 kişiyi falan geçeceğimizi düşünüyoruz. Biz bu toplumun parçalarıyız, bu ülkenin evlatlarıyız. Elbette sektör olarak bize düşen ne varsa biz yapmak zorundayız. Maddi manevi olarak yanlarında olmak zorundayız. Şehit ailelerine yardım anlamında da kampanyalar yapabilirdik ama bunun daha anlamlı olacağını düşünerek böyle bir kampanya başlattık. Bizim İstanbul’da 3 bine yakın araç var, 6 bine yakın araç var. 3 bine yakın mal sahibimiz var. Ciddi bir kitle bu bunların tümünün bu kampanyaya destek vereceğini düşünüyoruz” dedi.