Özel harekat destekli narkotik operasyonunda 5 gözaltı

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde tespit edilen 11 adrese baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.