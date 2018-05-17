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17 Mayıs 2018 09:19

Özel harekat destekli narkotik operasyonunda 5 gözaltı

İstanbul’da özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat destekli narkotik operasyonunda 5 gözaltı

17 Mayıs 2018 09:19

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde tespit edilen 11 adrese baskın düzenlendi.


Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.




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